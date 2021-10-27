Футболисты "Урала" вылетели из Кубка России

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" не смог пробиться в 1/8 финала Кубка России. Сегодня подопечные Игоря Шалимова играли в гостях против "Камаза" из Набережных Челнов.

У обеих команд перед очной встречей было в активе по три очка. Победитель занимал первое место в группе 2 и выходил в плей-офф. В итоге матч завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота Ярослава Годзюра под занавес встречи отправил вышедший на замену игрок "Камаза" Тамерлан Мусаев.

Напомним, в первой игре группового этапа Кубка (с прошлого сезона турнир проводится именно в таком формате) "Урал" в сентябре уверенно победил в гостях владимирское "Торпедо" со счетом 2:0.

Жеребьевка стадии плей-офф состоится на следующей неделе. Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут весной следующего года, но уже без участия клуба из столицы Среднего Урала.