В Калмыкии арестованы перевозчик и владелец автобуса, столкнувшегося с КамАЗом
После автоаварии с шестью жертвами в Калмыкии суд арестовал перевозчика и владельца пассажирского автобуса.
ИП из Дагестана и владелец автобуса подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей. Их арестовали на два месяца.
Как считает следствие, махачкалинский бизнесмен без лицензии на перевозку пассажиров на автобусе "Неоплан 116" незаконно заключил с жителем Махачкалы договор фрахтования. Также не был обеспечен медицинский осмотр водителей и предрейсовый осмотр транспортного средства. Ремни безопасности в автобусе не были приспособлены для использования, сообщает "Коммерсант".
Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СК РФ по республике Калмыкия доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП с участием пассажирского автобуса.