В Калмыкии арестованы перевозчик и владелец автобуса, столкнувшегося с КамАЗом

После автоаварии с шестью жертвами в Калмыкии суд арестовал перевозчика и владельца пассажирского автобуса.

ИП из Дагестана и владелец автобуса подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей. Их арестовали на два месяца.

Как считает следствие, махачкалинский бизнесмен без лицензии на перевозку пассажиров на автобусе "Неоплан 116" незаконно заключил с жителем Махачкалы договор фрахтования. Также не был обеспечен медицинский осмотр водителей и предрейсовый осмотр транспортного средства. Ремни безопасности в автобусе не были приспособлены для использования, сообщает "Коммерсант".

Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СК РФ по республике Калмыкия доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП с участием пассажирского автобуса.