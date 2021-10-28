В Калмыкии арестованы перевозчик и владелец автобуса, столкнувшегося с КамАЗом

28 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Южный ФО
ДТП с автобусом в Калмыкии (2021) | Фото: Следственный комитет России

В Калмыкии арестованы перевозчик и владелец автобуса, столкнувшегося с КамАЗом

После автоаварии с шестью жертвами в Калмыкии суд арестовал перевозчика и владельца пассажирского автобуса.

ИП из Дагестана и владелец автобуса подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей. Их арестовали на два месяца.

Как считает следствие, махачкалинский бизнесмен без лицензии на перевозку пассажиров на автобусе "Неоплан 116" незаконно заключил с жителем Махачкалы договор фрахтования. Также не был обеспечен медицинский осмотр водителей и предрейсовый осмотр транспортного средства. Ремни безопасности в автобусе не были приспособлены для использования, сообщает "Коммерсант".

Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СК РФ по республике Калмыкия доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП с участием пассажирского автобуса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Калмыкии арестованы перевозчик и владелец автобуса, столкнувшегося с КамАЗом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: арест, ДТП, автобус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.10.2021 14:42 Мск Бастрыкин хочет разобраться в обстоятельствах ДТП с пятью погибшими в Калмыкии


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети