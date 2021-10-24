24 Октября 2021
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ДТП с автобусом в Калмыкии (2021) | Фото: Следственный комитет России

Бастрыкин хочет разобраться в обстоятельствах ДТП с пятью погибшими в Калмыкии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СК РФ по республике Калмыкия доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП с участием пассажирского автобуса.

Дело возбуждено по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, все случилось 24 октября на трассе Р-216 "Астрахань – Элиста – Ставрополь" на территории Калмыкии: произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля "КамАЗ". В результате погибли пять пассажиров автобуса, в том числе один ребенок. Еще восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

ДТП с автобусом в Калмыкии(2021)|Фото: Следственный комитет России

"В ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство. Также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе, медицинское освидетельствование водителя автобуса, следователи приступили к его допросу. Следственное подразделение обратилось в прокуратуру с ходатайством об изъятии и передаче материалов проверки по факту ДТП из органов полиции с целью его дальнейшего расследования", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что ход расследования данного уголовного дела поставлен Александром Бастрыкиным на контроль.

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Бастрыкин хочет разобраться в обстоятельствах ДТП с пятью погибшими в Калмыкии

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Теги: ДТП, Калмыкия, Бастрыкин, СКР



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