На Среднем Урале вырос спрос на путевки за границу во время "нерабочих дней"

В Свердловской области вырос спрос на заграничные путевки во время объявленных в ноябре "нерабочих дней". Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, повышенный спрос присутствует по всем направлениям.

"И даже Турция, где сезон завершен, где большая часть отелей закрыта до летнего сезона, испытывает спрос. Он есть, но я бы не назвал его ажиотажным. Такой спрос должен быть не на какие-то отдельные даты, а на более продолжительный временной период", - отметил Мальцев.

Он добавил, что во второй половине ноября спрос на заграницу уже "более разумный и умеренный".

"Тем не менее, он присутствует", - заявил глава УАТ.

Также он рассказал, есть ли предпосылки, что цены на путевки по различным направлениям в ближайшее время возрастут.

"Есть самые разные предпосылки. Если честно, мы в период более чем на две недели не загадываем. С точки зрения конкуренции на рынке у нас нет недостатка или переизбытка в авиаперевозках или в средствах размещения. Достаточный ассортимент, разные ценовые сегменты, предложения и климатические зоны и регионы", - пояснил Михаил Мальцев.

Ранее стало известно, что авиабилеты в Турцию и Египет подорожали до 450 тысяч рублей. При этом российские туристы выкупили почти все места в дорогих отелях Египта на период длинных ноябрьских выходных.