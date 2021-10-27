27 Октября 2021
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Египет, отдых, туризм (2016) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале вырос спрос на путевки за границу во время "нерабочих дней"

В Свердловской области вырос спрос на заграничные путевки во время объявленных в ноябре "нерабочих дней". Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
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По его словам, повышенный спрос присутствует по всем направлениям.

"И даже Турция, где сезон завершен, где большая часть отелей закрыта до летнего сезона, испытывает спрос. Он есть, но я бы не назвал его ажиотажным. Такой спрос должен быть не на какие-то отдельные даты, а на более продолжительный временной период", - отметил Мальцев.

Он добавил, что во второй половине ноября спрос на заграницу уже "более разумный и умеренный".

"Тем не менее, он присутствует", - заявил глава УАТ.

Также он рассказал, есть ли предпосылки, что цены на путевки по различным направлениям в ближайшее время возрастут.

"Есть самые разные предпосылки. Если честно, мы в период более чем на две недели не загадываем. С точки зрения конкуренции на рынке у нас нет недостатка или переизбытка в авиаперевозках или в средствах размещения. Достаточный ассортимент, разные ценовые сегменты, предложения и климатические зоны и регионы", - пояснил Михаил Мальцев.

Ранее стало известно, что авиабилеты в Турцию и Египет подорожали до 450 тысяч рублей. При этом российские туристы выкупили почти все места в дорогих отелях Египта на период длинных ноябрьских выходных.

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На Среднем Урале вырос спрос на путевки за границу во время "нерабочих дней"

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Теги: путевки, спрос, Средний Урал



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