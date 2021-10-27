Авиабилеты в Турцию и Египет подорожали до 450 тысяч рублей

На нерабочие дни в октябре-ноябре почти не осталось свободных мест на авиарейсах в Египет и Турцию из Москвы,

Стоимость на последние билеты в Анталью поднялись до 350 тыс. руб., а на курорты Египта — до 450 тыс. руб. Свободные места в самолетах на данные направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях.

При этом у разных туроператоров туристы уже не могут забронировать путевки. По словам экспертов, к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах достигнет 100%, пишут "Известия".