25 Октября 2021
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Общество В России
(2004) |

Россияне выкупили почти все места в дорогих отелях Египта на время локдауна

Российские туристы выкупили почти все места в дорогих отелях Египта на период ноябрьских праздников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отмечается, что спрос подтолкнул локдаун в Москве и регионах.

По данным АТОР, многие премиум-отели Хургады и Шарм-эль-Шейха уже прекратили продажи, потому что места в них закончились.

Туроператоры также рассказали, что поступают запросы от туристов, уже отдыхающих в Египте, которые хотят продлить свой отпуск еще на несколько дней в связи с объявлением дополнительных выходных.

По мнению туроператоров, не поможет закрыть дефицит мест на пиковый период и недавнее решение минтуризма Египта об отмене лимита загрузки отелей. Напомним, с 21 октября египетским гостиницам разрешено работать со 100% загрузки вместо 70%.

Ранее в АТОР сообщили, что среди выездных направлений на ноябрьские праздники самой популярной страной у российских туристов стал Египет.

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Россияне выкупили почти все места в дорогих отелях Египта на время локдауна

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Теги: туристы, египет, отели, карантин



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