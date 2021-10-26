26 Октября 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске центром VII фестиваля "Северные встречи" станет личность

Коллектив Городского драматического театра Нижневартовска готовится к проведению Международного театрального фестиваля спектаклей малых форм "Северные встречи". С 28 по 31 октября зрители познакомятся с постановками театров из Магадана, Ростова-на-Дону, Киргизии, Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В афише – монодрама "Пугачёв. Рождение" по поэме "Пугачёв" и письмам Сергея Есенина, спектакль–реконструкция "Семья Иванова", духовная драма по повести Леонида Андреева "Иуда Искариот. Евангелие наизнанку", скоморошина "Фауст", монолог счастливой женщины "Горбатая" по пьесе драматурга Ярославы Пулинович и другие.

"Тренд седьмых "Северных встреч" – личность. В центре каждого фестивального спектакля – история человека. Например, актеры из Ростова–на–Дону расскажут о трагической судьбе жены Френсиса Скотта ФицджеральдаЗельды Сейр, – поделилась координатор фестиваля Елена Дедерчук. – Наш театр представит историю одного развода "Супруга" по рассказу Антона Чехова. Вне программы фестиваля зрители увидят постановку "Шоп" по пьесе Алексея Житковского".

История фестиваля "Северные встречи" началась в 2005 г., когда при поддержке Российского национального центра Международного института театра, администрации Нижневартовска и департамента культуры Югры театр нашёл в себе силы и творческий потенциал, чтобы организовать Международный театральный фестиваль. Инициатором и арт–директором фестиваля стала Заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель городского драмтеатра Наталья Наумова.

Традиционно в рамках фестиваля работает творческий экспертный совет, в состав которого входят ведущие специалисты и театроведы России и Зарубежья. В этом году среди экспертов Нина Мазур (Ганновер, Германия), Марина Дмитревская (Санкт-Петербург), Павел Руднев (Москва), Владимир Орел (Тюмень), Глеб Ситковский (Москва). По словам актрисы Городского драматического театра Елизаветы Шаханиной, нижневартовская труппа с нетерпением ждет встречи с коллегами из разных городов и стран.

"Мне посчастливилось быть участницей всех предыдущих шести фестивалей. "Северные встречи" – это всегда новые впечатления, чудесные открытия, карнавал эмоций и энергетическая подзарядка, – поделилась Елизавета Шаханина, – Живое общение, знакомство с уникальными постановками дают новый толчок к развитию не только нам, актерам, но и зрителям. Мы все вместе очень любим наш фестиваль".

Организаторы фестиваля обращают внимание зрителей на действие ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Заполняемость театральной площадки – не более 50%. Также, согласно постановлению губернатора Югры Натальи Комаровой №139 от 18 октября 2021 г., с 25 октября посещение культурных учреждений гражданами, достигшими 18-ти лет и старше, возможно только при предъявлении QR–кода и паспорта. Фестиваль спектаклей малых форм "Северные встречи" проходит при поддержке компании СИБУР в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

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В Нижневартовске центром VII фестиваля "Северные встречи" станет личность

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Теги: Северные встречи, фестиваль



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