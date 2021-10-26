26 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
Сергей Болков (2021) | Фото: Накануне.RU

В суде силовики раскрыли новые подробности задержания "химмашевского стрелка"

Сегодня, 26 октября, в Свердловском областном суде начался процесс по делу о стрельбе в районе Химмаша.

На скамье подсудимых оказался Сергей Болков. По данным следствия, 30 мая этого года пьяный Болков открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры на улице Бородина. В результате стрелок ранил несовершеннолетнюю девочку и сотрудника Росгвардии.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня в суд пришли сразу девять потерпевших и представитель каршеринга. Сам Болков, когда устанавливали его личность, сообщил, что является пенсионером МВД. Также в процессе участвовали трое представителей Росгвардии. Они пришли в балаклавах, журналистам их фотографировать категорически запретили.

Их имена засекретили, они фигурируют в этом деле под псевдонимами.

Стрельба на Химмаше на ул. Бородина, 31 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Прокурор, зачитывая обвинительное заключение, рассказал, что до того, как устроить стрельбу, Болков заманил к себе в квартиру гражданина Икромова, пообещав вручить ему некий подарок. Когда тот оказался в квартире, ее хозяин стал угрожать ему убийством и запер внутри. При этом Болков угрожал ему карабином и даже сделал один выстрел в сторону другой комнаты.

Затем, по материалам дела, Сергей Болков схватил нож и порезал Икромова по лицу. После чего бывший силовик вышел на балкон и открыл огонь по автомобилю, в котором находилась семейная пара с ребенком, а также по идущим по улице людям. Девочка получила ранение, ей удалось спасти жизнь, так как ребенку вовремя оказали медицинскую помощь. Тем не менее, ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Когда начались выстрелы, на место прибыли сотрудники Росгвардии и полиции. Один из стражей порядка крикнул стрелку, чтобы тот прекратил огонь. Увидев их, Болков стал стрелять по силовикам. Один из них был ранен в ногу, но остался жив.

На этом мужчина не успокоился и стал стрелять по автомобилям и соседним зданиям. В итоге машины, одна из которых оказалась каршеринговой, получили повреждения. Ущерб всем автовладельцам превысил 1,5 млн руб.

На место ЧП прибыли еще несколько росгвардейцев. Один из них взял пуленепробиваемый щит и с напарниками отправился задерживать стрелка. Они укрылись за щитом и через дверь потребовали от Болкова сдаться по хорошему. В ответ тот начал стрелять из карабина через дверь. Пули попали в щит и не причинили силовикам вреда. Затем стрелявший был задержан.

Сергей Болков заявил, что обвинение ему понятно. Он сообщил, что по большинству эпизодов признает вину частично. Он добавил, что даст свои показания только после судебного следствия и исследования доказательств.

Затем в суде выступил один из бравших стрелка росгвардейцев. Имя его оглашено не было - только псевдоним из нескольких цифр. Он рассказал, что с коллегами подошел к квартире, укрылся за щитом и предложил Болкову сдаться. По его словам, в ответ стрелок крикнул: "Я сдаваться не буду, валите меня!", и открыл огонь.

Они быстро вскрыли дверь и зашли внутрь. По словам росгвардейца, Болков продолжил стрелять. Силовики бросили светошумовую гранату, началось задымление и небольшой пожар. Со слов бойца, Болков сидел на стуле абсолютно голый: его зафиксировали щитом и надели наручники.

Сам обвиняемый заявил, что ничего из рассказанного силовиком он не помнит.

Стрельба на Химмаше на ул. Бородина, 31 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Другой участвовавший в задержании сотрудник Росгвардии рассказал, что Болков кричал им "Убирайтесь". Они уговаривали стрелка сдаться на протяжении 20 минут. Перед каждым выстрелом он считал до трех, после чего открывал огонь.

Росгвардеец добавил, что впоследствии на щите насчитали три глубоких повреждения. "Если бы не дверь... Не знаю, что бы могло быть", - признался боец.

После этого Болков заявил, что хочет попросить прощения у сотрудников.

Один из силовиков отметил, что Болков знал, что они являются представителями правоохранительных органов. "Он кричал: "Зачем вы ломаете дверь? Я ведь такой же как вы!", - рассказал мужчина.

Третий росгвардеец сообщил, что они говорили Болкову, что возьмут его живым. В ответ тот продолжал и продолжал стрелять. "Он никак не реагировал. Когда его задержали, он был "деревянный", вообще "дубовый", - рассказал сотрудник.

Также Болков крикнул: "О, Росгвардия приехала! А где вы были в девяностые?".

После этого Сергей Болков еще раз попросил прощения и сказал, что никаких вопросов у него нет. Однако силовики принимать извинения отказались.

Стоит отметить, что "химмашевский стрелок" находится под арестом. Его срок истекает 30 октября.

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В суде силовики раскрыли новые подробности задержания "химмашевского стрелка"

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Теги: Болков, стрелок, Химмаш, суд



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