Сотрудник Росгвардии подал иск к "химмашевскому стрелку"

Раненый стаж порядка подал иск к "химмашевскому стрелку" Сергею Болкову о взыскании компенсации морального вреда - 200 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, он 40 дней находился на больничном, а его родители сильно переживали из-за случившегося. При этом ранение при исполнении признали нестраховым случаем, и никакой компенсации силовик не получил.

Напомним, сегодня начался процесс по делу "химмашевского стрелка". По данным следствия, 30 мая этого года пьяный Болков открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры на улице Бородина. В результате стрелок ранил несовершеннолетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Сегодня в суд пришли сразу девять потерпевших и представитель каршеринга. Среди пострадавших трое представителей Росгвардии. Они пришли в балаклавах, журналистам их фотографировать категорически запретили. В деле они проходят под псевдонимами.