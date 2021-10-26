Сотрудник Росгвардии подал иск к "химмашевскому стрелку"

26 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Сергей Болков (2021) | Фото: Накануне.RU

Сотрудник Росгвардии подал иск к "химмашевскому стрелку"

Раненый стаж порядка подал иск к "химмашевскому стрелку" Сергею Болкову о взыскании компенсации морального вреда - 200 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, он 40 дней находился на больничном, а его родители сильно переживали из-за случившегося. При этом ранение при исполнении признали нестраховым случаем, и никакой компенсации силовик не получил.

Напомним, сегодня начался процесс по делу "химмашевского стрелка". По данным следствия, 30 мая этого года пьяный Болков открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры на улице Бородина. В результате стрелок ранил несовершеннолетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Сегодня в суд пришли сразу девять потерпевших и представитель каршеринга. Среди пострадавших трое представителей Росгвардии. Они пришли в балаклавах, журналистам их фотографировать категорически запретили. В деле они проходят под псевдонимами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сотрудник Росгвардии подал иск к "химмашевскому стрелку"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: химмашевский стрелок, сергей болков, суд, росгвардия, иск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.10.2021 10:30 Мск В суде силовики раскрыли новые подробности задержания "химмашевского стрелка"
Ранее 28.07.2021 19:43 Мск Химмашевскому стрелку продлен срок ареста
Ранее 14.07.2021 15:13 Мск Школьница, подстреленная химмашевским стрелком, начала вставать. Пока с поддержкой
Ранее 28.06.2021 11:23 Мск Раненая химмашевским стрелком школьница начала самостоятельно передвигаться
Ранее 22.06.2021 08:29 Мск Состояние девочки, подстреленной химмашевским стрелком, оценивается как средней тяжести
Ранее 16.06.2021 16:25 Мск Девочка, подстреленная химмашевским стрелком, пошла на поправку
Ранее 05.06.2021 18:54 Мск Девочка, раненная "химмашевским стрелком", начала дышать самостоятельно
Ранее 03.06.2021 09:36 Мск "Есть положительная динамика". В минздраве рассказали о состоянии раненой на Химмаше школьницы
Ранее 01.06.2021 08:00 Мск Девочка, раненная на Химмаше, остается в тяжелом состоянии
Ранее 31.05.2021 15:32 Мск "Химмашевского стрелка" отправили на два месяца под стражу
Ранее 31.05.2021 14:19 Мск "Прицельный огонь не вел": химмашевский стрелок заговорил в суде
Ранее 31.05.2021 11:46 Мск Химмашевский стрелок заявил, что помнит, как стрелял по людям
Ранее 31.05.2021 10:15 Мск Девочку, раненую химмашевским стрелком, ввели в искусственную кому
Ранее 31.05.2021 08:41 Мск Чкаловский районный суд примет решение об аресте химмашевского стрелка
Ранее 31.05.2021 07:42 Мск Девочку, раненую химмашевским стрелком, прооперировали. Состояние тяжелое
Ранее 31.05.2021 01:16 Мск Появились кадры задержания екатеринбургского стрелка
Ранее 31.05.2021 00:01 Мск Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу
Ранее 30.05.2021 22:03 Мск Состояние девочки, раненной химмашевским стрелком, ухудшилось
Ранее 30.05.2021 21:25 Мск Очевидцы: химмашевский стрелок якобы раньше возглавлял одно из подразделений Росгвардии
Ранее 30.05.2021 21:10 Мск Официально: СКР возбудил уголовное дело в отношении химмашевского стрелка
Ранее 30.05.2021 20:55 Мск В Екатеринбурге жители дома на Химмаше требуют снять оцепление после завершения штурма
Ранее 30.05.2021 20:37 Мск В Екатеринбурге задержали химмашевского стрелка
Ранее 30.05.2021 20:11 Мск Силовики приступили к штурму дома, где заперся стрелок с Химмаша
Ранее 30.05.2021 19:48 Мск Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в Екатеринбурге
Ранее 30.05.2021 19:12 Мск Опубликовано видео стрельбы в Екатеринбурге: стрелок заперся в одной из квартир
Ранее 30.05.2021 19:05 Мск В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим: ранен ребенок и сотрудник Росгвардии


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети