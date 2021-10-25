Производители предупредили о росте цен на гречку, овсянку и хлопья в ноябре

Производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, причина - рост стоимости сырья и упаковки.

В частности, рост цен на гречку может быть связан с плохим качеством ее урожая в Алтайском крае, который является основным поставщиком данной продукции в стране. За год в регионе цены производителей выросли с 57 до более 80 рублей за килограмм.

Представитель агрохолдинга "АФГ Националь" рассказал изданию о росте себестоимости производства круп. По его словам, за последний год цена полипропиленовой и картонной тары выросла более чем на 100 процентов, а российского сырья — на треть. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису.

Ранее сообщалось, что овсяные хлопья рекордно дорожают в России последние два месяца. По данным Росстата, цена на этот вид продукции впервые с 2000 года преодолела отметку в 80 руб. за килограмм. В прошлом году в августе-сентябре овсянка стоила 72,1 руб.

При этом подорожал не только геркулес, но и овсяная каша, включая хлопья быстрого приготовления. Основной причиной является рост закупочных цен у поставщиков. Те, в свою очередь, жалуются на значительное удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей, засуху и тяжелые условия уборки в Сибири и на Урале – регионах, где выращивается значительная доля урожая.