Цены на овсянку в магазинах бьют 20-летний рекорд

Овсяные хлопья рекордно дорожают в России последние два месяца. Сейчас килограмм геркулеса (очищенные и обработанные зерна овса) стоит в среднем 80,9 руб. По данным Росстата, цена на этот вид продукции впервые с 2000 года преодолела отметку в 80 руб. за килограмм. В прошлом году в августе-сентябре овсянка стоила 72,1 руб.

РБК пишет, что подорожал не только геркулес, но и овсяная каша, включая хлопья быстрого приготовления, они подорожали в январе-августе 2021 года на 15% к аналогичному периоду прошлого года и стоят уже 94 руб. за кило.

Основной причиной является рост закупочных цен у поставщиков. Те, в свою очередь, жалуются на значительное удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей, засуху и тяжелые условия уборки в Сибири и на Урале – регионах, где выращивается значительная доля урожая. По данным производителей, овес за год подорожал более чем на 30%. Также растут цены на сублимированные ягоды, фрукты, сахар и сухое молоко – ингредиенты сухих завтраков.