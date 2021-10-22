Почти миллион южноуральцев поставили вакцину от коронавируса

В Челябинской области 995 тыс. 337 человек поставили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот показатель составляет 36,9% от всего взрослого населения.

Повторно в регионе вакцинировано уже 54 тыс. 970 человек.

В Челябинской области увеличились темпы вакцинации от COVID-19. За последние семь дней темпы вакцинации составляют 8 тыс. 547 человек в сутки, неделю назад этот показатель не превышал 2 тыс. За 21 октября в регионе вакцинировались почти 13 тыс. человек.

Самые низкие темпы вакцинации отмечаются в Златоусте, Миассе, Троицке и Еманжелинске.