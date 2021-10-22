Пентагон назвал причину срыва испытаний гиперзвукового оружия

В Пентагоне сообщили, что срыв испытаний гиперзвукового оружия произошел из-за отказа ускорителя.

При этом отмечается, что ускоритель не был частью программы по развитию гиперзвукового оружия.

Испытания должны были состояться 21 октября на космодроме Кадьяк у южного побережья Аляски.

Ранее СМИ писали, что тесты отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой. В Пентагоне уточнили, что речь идет об "эксперименте по сбору данных", передает Regnum.

В апреле испытания гиперзвуковой ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon в США закончились провалом.

Ракету планировалось запустить с бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, однако запуск не состоялся, так как она не смогла произвести заложенную последовательность действий и осталась на борту самолета.

В июле ВВС США признали, что второе испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования провалилось после того, как не сработал двигатель.