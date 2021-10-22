Производители колбас и сосисок предупредили о росте цен

Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7–20% с конца октября - начала ноября. Об этом пишут "Известия".

Представители крупных торговых сетей сообщили изданию, что рост цен связан с подорожанием сырья, моющих средств, упаковки, яичного меланжа и другими причинами.

Ритейлеры изучают вопрос повышения цен. При этом некоторые сети могут пойти на такие меры лишь частично.

В Минсельхозе пообещали животноводческим предприятиям дополнительные 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов для стабилизации ситуации.

В феврале сообщалось, что производители сосисок и колбасы намерены повысить закупочные цены на свою продукцию на 10-15%. Они указывали на подорожание сырья – свинины и курицы. Но в Минсельхозе посчитали, что цены на мясо не повысились, а понизились, а значит нет оснований повышать стоимость колбасных изделий.