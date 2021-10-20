20 Октября 2021
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Общество За рубежом
Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

40% умерших от ковида в Мэриленде были привиты - экс-глава CDC

Смерть от ковида бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла обострила дискуссию в США об эффективности вакцинации. С одной стороны, умереть в 84 года после осложнений может каждый, но с другой - Пауэлл был дважды вакцинирован, а администрация Джо Байдена продавливает принудительную вакцинацию по всей стране, заверяя, что это единственный надежный способ не умереть.
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Бывший глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что от ковида умирают тысячи привитых американцев. Например, около 40% всех недавних смертей от ковида в штате Мэриленд приходится на дважды вакцинированных.

"Вакцины могут быть очень полезны для некоторых людей, но в масштабах всего населения они не решают проблему ковида. Это не домыслы. Это наблюдаемый факт", - пишет Fox News.

Однако принуждение к вакцинации навязывается, чтобы разделить людей, натравить их друг на друга, считает канал. И это гораздо опаснее, чем ковид, так как власти пытаются превратить людей в покорных рабов.

"С самого начала такие демагоги, как Джо Байден и многие другие, использовали этот вирус в качестве молотка, чтобы разрушить узы, связывающие американцев друг с другом. Во время прошлогодней президентской кампании Джо Байден неоднократно и всегда с серьезным лицом говорил нам, что каждый американец, умерший от ковида, умер из-за халатности Дональда Трампа. Теперь Байден говорит, что единственная причина, по которой люди все еще умирают от ковида, заключается в том, что упрямые американцы, в основном из рабочего класса, не подчиняются его приказу [о вакцинации]", - негодует канал.

Но как быть тем 40% умершим в Мэриленде, которые последовали указаниям Байдена и вакцинировались? Их это не спасло, хотя Байден обещал им, что они не умрут, задает вопрос Fox News.

"Америка стала разделена не между черными и белыми, а между привитыми и непривитыми, чистыми и нечистыми", - заключает СМИ, которое вынесло это в подзаголовок.

Материал выдержан в эмоциональном тоне и не содержит анализа. Но данные по Мэриленду не единственные в своем роде. В сентябре около 75% умерших от ковида в Вермонте тоже были полностью вакцинированы. А в июле сообщалось, что около 40% госпитализированных с ковидом американцев были привиты. В целом в США привиты почти 70%.

При этом важно, что в США все смерти, которые произошли в течение месяца после положительного ПЦР-теста, заносятся в смерти от ковида. Поэтому реальную смертность из-за ковида оценить невозможно, она может быть гораздо меньшей.

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40% умерших от ковида в Мэриленде были привиты - экс-глава CDC

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Теги: США, вакцинация, ковид



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