Эпидемиолог: Новый штамм COVID-19 может вызвать подъем заболеваемости в России

Единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма "дельта", обнаружены в России.

Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, этот вариант может постепенно вытеснить старую версию "дельты" и дать дополнительный толчок подъему заболеваемости COVID-19 в России, пишет Regnum.

Специалист призвал граждан вакцинироваться, добавив, что все существующие в России вакцины эффективны как против "дельта"-штамма, так и против его вариаций.

Напомним, более заразная мутация дельта-штамма коронавируса, получившая обозначение AY.4.2, обнаружена в Великобритании.

Заразность новой вариации дельта-штамма выше своего предшественника примерно на 10-15%. По словам директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, AY.4.2 может занять место самого заразного штамма.