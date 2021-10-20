Законопроект о пожизненном сроке за педофилию поддержало правительство

Правительство поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн от "Единой России" в своем телеграм-канале.

По его словам, соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности.

Хинштейн отметил, что ранее в поддержку законопроекта также высказался и Верховный суд.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за педофилию. Также парламентарии намерены подготовить поправки о постоянном контроле за вышедшими на свободу людьми, "чьи действия не подпали под пожизненное заключение" (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии). Тему вновь подняли после трагедии в Киселевке.