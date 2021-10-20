20 Октября 2021
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Общество В России
Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

"Мы предвидим реакцию граждан": Голикова рассказала, почему вводится локдаун

Президент России Владимир Путин согласился с предложением правительства ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
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Вице-премьер Татьяна Голикова перед этим на совещании у главы государства рассказала, почему правительство считает необходимым введение локдауна. "Мы понимаем сложность этих мер, реакцию граждан на нерабочие дни, но предлагаем эти меры со всей ответственностью за жизнь и здоровье наших граждан", - заявила она.

А вот основные цифры и предложения от правительства:

- Ситуация имеет тенденция к усложнению. Более месяца растет заболеваемость. Это обусловлено распространением болезни на всей территории и сложность, которая создает огромную нагрузку на систему здравоохранения.

- Развернуто 276 тыс. ковидных коек. Занято 86,6% коек. В 20 регионах – более 90%, в ряде регионов – более 95% (Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области).

- Особенную тревогу вызывает смертность – одна тысяча человек в день - это страшная цифра. Наиболее критическая ситуация отмечается в Курской области, Коми, Оренбургской области, Татарстане и Воронежской области, в ряде других регионов.

Скорая помощь, реанимобиль(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

- В целом по стране чуть более 45% вакцинированных. Лидеры – Москва, Подмосковье, Тыва. Хуже всего дела в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Камчатском крае. Во многих регионах не успевают обрабатывать заявки граждан на вакцинацию, особенно плохо дела обстоят в Санкт-Петербурге.

- Существующих мер недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Обращаюсь с предложением о введении на всей территории РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В тех регионах, где ситуация сложнее, предлагаем ввести нерабочие дни раньше, например, с 23 октября.

- Также считаем необходимым принятия решения о допуске на отдельные объекты граждан только с QR-кодами в период нерабочих дней. После окончания нерабочих дней регионы должны расширять практику допуска только по QR-кодам.

- Работодатели должны перевести группы риска на дистанционный режим работы на три недели – до прохождения ими вакцинации, если нет медотвода. Группы риска – граждане 60+ и с хроническими заболеваниями. Работодателям рекомендуем предоставлять два выходных дня гражданам, которые проходят вакцинацию.

- Кратная разница между теми, кто должен быть на самоизоляции как контактный, и количеством выданных больничных. Это значит, что изоляция не соблюдается.

- Большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы в предстоящие дни.

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"Мы предвидим реакцию граждан": Голикова рассказала, почему вводится локдаун

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Теги: татьяна голикова, локдаун, заболеваемость, смертность



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