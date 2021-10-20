20 Октября 2021
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Экономика В России
закрыто, табличка (2020) | Фото: liveangarsk.ru/image/504544-zakryto

Потери экономики в двухнедельный локдаун составят около 60 млрд рублей - Белоусов

Правительство России оценивает потери бизнеса (без учета непродовольственной торговли) в период двухнедельного локдауна в 60 млрд руб. – примерно по 4 млрд руб. в сутки. Такие цифры озвучил сегодня на совещании президента с кабмином первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Есть достаточно точные оценки снижения оборотов и выручки у предприятий, которые попадут "под удар". Это сокращение в 25-30%, в отдельных отраслях и регионах оно больше", - отметил Белоусов, вспомнив, что в период введения QR-кодов московский бизнес терял порядка 35% выручки.

Правительство предлагает выдать бизнесменам денег. Это покроет примерно половину выпадающей выручки предприятий. "В пострадавших отраслях, где в основном малый и средний бизнес, предлагаем единовременные гранты выдать предприятиям в размере одного МРОТ на одного работника. Это потребует примерно 27 млрд руб. и охватит 2 млн человек, покроет половину выпадающей выручки предприятий. Выплаты могут осуществляться в течение 8 рабочих дней после подачи заявления", - рассказал Белоусов.

Кроме того, предлагает возобновить программу кредитной поддержки бизнеса ФОТ3.0, которая действовали с марта по июль.

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Потери экономики в двухнедельный локдаун составят около 60 млрд рублей - Белоусов

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Теги: локдаун, потери, выручка, андрей белоусов, гранты, мрот, поддержка



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