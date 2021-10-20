"Я просто не понимаю, что происходит": Путин ввел локдаун с 30 октября по 7 ноября

20 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

"Я просто не понимаю, что происходит": Путин ввел локдаун с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Локдаун вводится в связи с тяжелой эпидемической ситуацией по коронавирусу.

"Безусловно поддерживаю предложение о нерабочих днях по всей стране с сохранением оплаты труда. Вместе с тем, в каждом регионе ситуация развивается по-своему. Главам регионам предоставлено право устанавливать дополнительные меры", - заявил президент на совещании с правительством. Губернаторы смогут ввести локдаун раньше и продлить его, а надзирать за всем этим будут полпреды в федеральных округах.

"Вакцина реально снижает риски заболевания и тяжелых последствий. Нужно наращивать темпы вакцинации. Смотрю по своим близким людям, друзьям, однокурсникам. Иногда даже странно. Помню, в самом начале спрашивал их: ты привился? Вопрос ко мне: а ты привился? Я: нет. Ответ: ну, подожду, пока ты привьешься. Я привился. Спрашиваю: ну, ты привился? Ответ: нет, пока подожду… чего "подождет"? Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями. Я не понимаю, не понимаю просто, что происходит", - заявил Путин.

Он прокомментировал и несколько других моментов:

- Нужно расширить объемы тестирования. Пока медленно происходит тестирование. Протестировали человека – он идет, контачит, контактные появляются. Поздно обращаются. Нужно изолировать контактных.

- В регионах нельзя занижать, приукрашивать картину. Реальная картина все равно видна по уровню госпитализации. Если в субъекте выявляется большее количество заболеваний, это вовсе не значит плохую работу, это отражает эффективность работы региональных команд.

- Если у вас кто-то в семье заболел – вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома, даже если у вас дел невпроворот. Надо контролировать самоизоляцию деликатно, с уважением к людям.

- Посмотрите, как можно использовать возможность с предоставлением двух нерабочих дней после вакцинации. У многих поднимается температура – у меня было так. Два дня посидеть дома – на пользу пойдет. И это должно быть с сохранением заработной платы.

- Бизнес понесет издержки. Прошу правительство обеспечить меры поддержки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Я просто не понимаю, что происходит": Путин ввел локдаун с 30 октября по 7 ноября

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, нерабочие дни, локдаун, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.10.2021 15:20 Мск Потери экономики в двухнедельный локдаун составят около 60 млрд рублей - Белоусов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети