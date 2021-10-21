В Саратовской области с 23 октября могут ввести нерабочие дни

В Саратовской области находится в стадии обсуждения вопрос о возможности ввода с 23 октября нерабочих дней.

Как сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Роман Бусаргин, на данный момент анализируется ситуация. "Как только будут какие-то решения приняты оперативным штабом, информация будет опубликована в ближайшее время", — сказал Бусаргин.

В настоящее время в регионе запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек, на 30% могут заполняться трибуны стадионов, а на 50% - зрительные залы в театрах, концертных организациях и кинотеатрах, сообщает РИА "Новости".

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. "Локдаун" вводится в связи с тяжелой эпидемической ситуацией по коронавирусу.