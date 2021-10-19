В США научную статью о побочных эффектах генных вакцин запретили печатать и удалили

Один из создателей вакцинной мРНК-технологии Роберт Мэлоун заявил, что журнал "Текущие проблемы кардиологии" (Current Problems in Cardiology) удалил уже отрецензированную и размещенную статью о побочных эффектах мРНК-вакцин.

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Статья называлась "Отчет о побочном эффекте - миокардите в Системе отчетности о побочных эффектах вакцин (VAERS) США, связанном с инъекциями биологических препаратов от COVID-19". Однако была неожиданно удалена.

"Издатель сожалеет, что эта статья была временно удалена", - написано на странице журнала вместо текста статьи. В специальной пометке сказано, что это "отозванная из печати статья".

"Авторы не были уведомлены об акции "Временный отзыв". Я никогда не видел ничего подобного за всю свою научную карьеру", - написал Мэлоун.

Один из авторов статьи Питер Макаллоу был снят с большинства своих постов за позицию по добросовестному изучению результатов вакцинации. Одним из них являются осложнения на сердце - миокардит и перикардит, о которых сообщалось во многих странах, но, несмотря на это, вакцинация все равно была продолжена.

В США после ковид-вакцинации, согласно данным VAERS, умерли почти 17 тыс. человек, почти 80 тыс. были госпитализированы.