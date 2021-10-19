В США научную статью о побочных эффектах генных вакцин запретили печатать и удалили

19 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
(2004) |

В США научную статью о побочных эффектах генных вакцин запретили печатать и удалили

Один из создателей вакцинной мРНК-технологии Роберт Мэлоун заявил, что журнал "Текущие проблемы кардиологии" (Current Problems in Cardiology) удалил уже отрецензированную и размещенную статью о побочных эффектах мРНК-вакцин.
Читайте также:

Статья называлась "Отчет о побочном эффекте - миокардите в Системе отчетности о побочных эффектах вакцин (VAERS) США, связанном с инъекциями биологических препаратов от COVID-19". Однако была неожиданно удалена.

"Издатель сожалеет, что эта статья была временно удалена", - написано на странице журнала вместо текста статьи. В специальной пометке сказано, что это "отозванная из печати статья".

"Авторы не были уведомлены об акции "Временный отзыв". Я никогда не видел ничего подобного за всю свою научную карьеру", - написал Мэлоун.

Один из авторов статьи Питер Макаллоу был снят с большинства своих постов за позицию по добросовестному изучению результатов вакцинации. Одним из них являются осложнения на сердце - миокардит и перикардит, о которых сообщалось во многих странах, но, несмотря на это, вакцинация все равно была продолжена.

В США после ковид-вакцинации, согласно данным VAERS, умерли почти 17 тыс. человек, почти 80 тыс. были госпитализированы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В США научную статью о побочных эффектах генных вакцин запретили печатать и удалили

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вакцинация, США, побочные эффекты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети