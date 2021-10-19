19 Октября 2021
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Наука и техника За рубежом
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

В США разрешили смешивать вакцины для бустерных прививок

Власти Соединённых Штатов разрешили проводить ревакцинацию от COVID-19 препаратом другого производителя, а необязательного того, которым была проведена сама вакцинация.
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Как передаёт информагентство Infox, на территории США для ревакцинации одобрена совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech, а в скором времени на рынке ревакцинации ожидается появление вакцин от компаний Johnson & Johnson и Moderna. Кроме того планируется расширить круг граждан, которым можно будет сделать бустерную дозу вакцины. Сейчас она предписана лицам старше 65 лет, а также гражданам старше 18 с хроническими заболеваниями. Также она рекомендована американцам, которые рискуют заразиться по роду занятий.

Ранее в Штатах дозволили иностранным гражданам прививаться от COVID-19 вакцинами разных компаний в качестве первой и второй доз. С заявлением, что это допустимая мера, на прошлой неделе выступил Федеральный центр по контролю и профилактике заболеваний.

В ЦКПЗ отметили, что подобную практику не одобряют, но, поскольку она чрезвычайно распространена в ряде стран, будут считать вакцинированными тех, кто поставил себе дозы двух разных прививок. Главное условие простое – обе вакцины должны быть признаны Всемирной организацией здравоохранения либо получить одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов.

В самих Штатах одобрение Управления получили препараты от компаний Moderna, Pfizer & BioNTech, а также Johnson & Johnson. ВОЗ также признала разработки AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Covishield (Индия), Sinovac Biotech и Sinopharm (обе – Китай). А вот "Спутник V", разработанный в НИЦ имени Николая Гамалеи, хотя активно и поставляется в более чем 50 стран, до сих пор не получил признания от ВОЗ. Организация в какой-то момент заморозила обсуждение вакцины, однако, по словам представителей российского Миздрава, признание вакцины может состояться до конца 2021 г.

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В США разрешили смешивать вакцины для бустерных прививок

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Теги: США, прививки, вакцины



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