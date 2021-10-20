В Крыму планируется ввести жесткие ограничения для туристов к ноябрьским праздникам

В Крыму могут ввести жесткие ограничительные меры для туристов к ноябрьским праздникам.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, после информации о возможном введении дополнительных выходных появились сообщения об увеличившихся за ночь продажах билетов в Крым.

По его данным, прием большого числа туристов не стоит в приоритете местных властей, так как больницы Крыма заполнены почти на 100% пациентами с коронавирусом.

Накануне стало известно, что Ялтинский экономический форум, который должен был пройти с 4 по 6 ноября, переносится на 2022 год. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк не исключил введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест на фоне роста числа зараженных коронавирусом.