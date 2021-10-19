Ялтинский экономический форум переносится на 2022 год - Аксенов

Ялтинский экономический форум, который должен был пройти с 4 по 6 ноября, переносится на 2022 год. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов (который, по сообщениям СМИ, хоть и ушел в отпуск на неделю, но уже собирается из него досрочно вернуться).

"По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий, - написал Аксенов в соцсетях. - Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране. Приношу извинения приглашенным гостям".

"Будем планировать проведение ЯМЭФ на следующий год. Как только позволит ситуация, форум обязательно состоится", - добавил Аксенов.