В Крыму ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и посещения кафе

В Крыму ужесточен режим повышенной готовности: теперь при заселении в отели и санатории, а также при посещении баров и кафе будут требовать предъявить QR-код. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Республики, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия шесть месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более семи дней): в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации", - говорится в документе.

Также обязательные QR-коды вводятся для салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, плавательных бассейнов, фитнес-клубов, кинотеатров, театров, библиотек, музей и цирков.

Кроме того, аналогичные ограничения действуют для пеших и автобусных экскурсий.

Ранее сообщалось, что в Крыму могут ввести жесткие ограничительные меры для туристов к ноябрьским праздникам. Прием большого числа туристов не стоит в приоритете местных властей, так как больницы Крыма заполнены почти на 100% пациентами с коронавирусом.

Накануне стало известно, что Ялтинский экономический форум, который должен был пройти с 4 по 6 ноября, переносится на 2022 год. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк не исключил введение в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест на фоне роста числа зараженных коронавирусом.