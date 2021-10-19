19 Октября 2021
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Общество В России
Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Как только Путин примет решение на счет локдауна – Кремль его опубликует - Песков

В Кремле прокомментировали предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении локдауна с 30 октября по 7 ноября. Напомним, до последнего времени в администрации президента России заявляли, что поводов для введения общероссийского локдауна нет.

"Путин выслушивает доклады штаба и правительства, как только он примет решение - мы его опубликуем", - заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Совещание по ситуации с коронавирусом под председательством президента состоится завтра. Премьер-министр России Михаил Мишустин уже дал поручение министрам подготовить предложения о поддержке бизнеса в нерабочие дни.

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Как только Путин примет решение на счет локдауна – Кремль его опубликует - Песков

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Теги: локдаун, дмитрий песков, владимир путин, татьяна голикова



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