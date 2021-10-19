19 Октября 2021
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Общество В России
Коллаж, локдаун, ковид, вакцинация (2021) | Фото: Накануне.RU

Мишустин поддержал идею о локдауне – завтра предложение представят Путину

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении всероссийского локдауна в период с 30 октября по 7 ноября. Он заявил, что решение "сложное, но необходимое".

"Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Надо действовать на опережение. Прошу обобщить все предложения и доложить их завтра на совещании у президента", - заявил глава правительства. Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетников подготовить предложения по поддержке бизнеса в нерабочие дни.

Вот как выглядят предложения Голиковой:

- ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни;

- для ряда регионов ввести нерабочие дни уже с 23 октября;

- после 7 ноября крайне аккуратно открывать отрасли, закрытые на период нерабочих дней;

- перевести непривитых старше 60 лет на удаленку на месяц;

- предоставить сотрудникам 2 выходных для вакцинации;

- обеспечить контроль за соблюдением всех ограничений;

- централизованно закупить дорогие лекарства для стационаров.

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Мишустин поддержал идею о локдауне – завтра предложение представят Путину

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Теги: локдаун, нерабочие дни, михаил мишустин, правительство



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Ранее 19.10.2021 15:05 Мск Как только Путин примет решение на счет локдауна – Кремль его опубликует - Песков

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Ранее 19.10.2021 14:15 Мск Голикова предложила объявить локдаун в России с 30 октября по 7 ноября


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