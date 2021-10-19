Мишустин поддержал идею о локдауне – завтра предложение представят Путину
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении всероссийского локдауна в период с 30 октября по 7 ноября. Он заявил, что решение "сложное, но необходимое".
"Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Надо действовать на опережение. Прошу обобщить все предложения и доложить их завтра на совещании у президента", - заявил глава правительства. Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетников подготовить предложения по поддержке бизнеса в нерабочие дни.
Вот как выглядят предложения Голиковой:
- ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни;
- для ряда регионов ввести нерабочие дни уже с 23 октября;
- после 7 ноября крайне аккуратно открывать отрасли, закрытые на период нерабочих дней;
- перевести непривитых старше 60 лет на удаленку на месяц;
- предоставить сотрудникам 2 выходных для вакцинации;
- обеспечить контроль за соблюдением всех ограничений;
- централизованно закупить дорогие лекарства для стационаров.