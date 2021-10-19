Мишустин поддержал идею о локдауне – завтра предложение представят Путину

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении всероссийского локдауна в период с 30 октября по 7 ноября. Он заявил, что решение "сложное, но необходимое".

"Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. Надо действовать на опережение. Прошу обобщить все предложения и доложить их завтра на совещании у президента", - заявил глава правительства. Он поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетников подготовить предложения по поддержке бизнеса в нерабочие дни.

Вот как выглядят предложения Голиковой:

- ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни;

- для ряда регионов ввести нерабочие дни уже с 23 октября;

- после 7 ноября крайне аккуратно открывать отрасли, закрытые на период нерабочих дней;

- перевести непривитых старше 60 лет на удаленку на месяц;

- предоставить сотрудникам 2 выходных для вакцинации;

- обеспечить контроль за соблюдением всех ограничений;

- централизованно закупить дорогие лекарства для стационаров.