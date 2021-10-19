19 Октября 2021
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Общество В России
Татьяна Голикова (2019) | Фото: duma.gov.ru

Голикова предложила объявить локдаун в России с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября на фоне критического роста заболеваемости и смертности от COVID-19. В ряде регионов она предложила ввести локдаун уже с 23 октября.

Также вице-премьер, выступая на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, предложила регионам принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции.

Кроме того, Голикова просит работодателей предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации от ковида.

Напомним, уже несколько дней подряд суточная заболеваемость превышает 33 тыс., смертность держится на уровне 1 тыс. в сутки. Ряд регионов заявляет о критической ситуации с местами в ковидных больницах.

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Голикова предложила объявить локдаун в России с 30 октября по 7 ноября

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Теги: татьяна голикова, локдаун, нерабочие дни, заболеваемость



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