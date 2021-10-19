Мурашко назвал шесть регионов с самой тяжелой ситуацией по COVID-19

Напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции наблюдается в настоящее время в шести регионах России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, там требуется применять индивидуальный подход при введении ограничительных мер, пишут "Известия".

Среди таких регионов Мурашко назвал Удмуртию, Башкирию, Татарстан, Оренбургскую, Тюменскую и Ивановскую области, а также Пермский край.

Ранее сегодня вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября на фоне критического роста заболеваемости и смертности от COVID-19. В ряде регионов она предложила ввести локдаун уже с 23 октября.