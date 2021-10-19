19 Октября 2021
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Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

"Зачем привез? Вези в Красноуфимск": в профсоюзе медиков заявили об очередной "оптимизации" на Урале

В профсоюзе медицинских работников "Действие" заявили об очередной "оптимизации здравоохранения" на Среднем Урале.

Как сообщается на странице профсоюза в соцсетях, 11 октября этого года минздрав Свердловской области опубликовал приказ №2319-П, пунктом 1 которого прекращается оказание стационарной помощи пациентам по профилям "Хирургия", "Урология", "Травматология-ортопедия", "Реанимация и анестезиология" в Ачитской центральной районной больнице до "особого распоряжения". Предполагается, что больных будут направлять в Красноуфимск. Происходящее в профсоюзе назвали не иначе, как "развалом Ачитской больницы".

Также "Действие" приводит мнение своего активиста, фельдшера скорой медицинской помощи. Тот рассказал, что, по некоторым данным, ситуация стала возможной из-за того, что в Красноуфимской больнице открыто дополнительное ковидное отделение, комплектование коек которого проводится за счет Ачита (расстояние между Ачитом и Красноуфимском составляет 26 километров по трассе).

скорая помощь(2019)|Фото:Накануне.RU

"В этой ситуации виноваты в немалой степени и сами доктора Ачитской ЦРБ, которые попросту обленились и не хотят работать. Хватает премий и оклада, вдобавок еще и идут дополнительные выплаты в связи с пандемией. Получается, к примеру, у дежурного доктора с оплатой труда нет никаких проблем, несмотря на пустующее отделение. Конкретный пример - полупустые отделения хирургии и терапии. Привезешь больного по "скорой", врач с удивленно-испуганными глазами: "Зачем привез? Вези в Красноуфимск", причем даже не осмотрев больного. Так и катает "скорая" по маршруту "деревня - Ачит - Красноуфимск"... В последнее время сразу в Красноуфимск везешь. Хотя реально, как выяснилось, у всех есть соответствующие лицензии и сертификаты", - рассказал анонимный фельдшер.

Кроме этого, по его словам, до сих пор отсутствует внутренний приказ медучреждения, касающийся маршрутизации пациентов.

пациенты Ачитской ЦРБ ждут помощи на улице(2021)|Фото: Профсоюз "Действие", vk.com/medrabotnik_org
Пациенты Ачитской ЦРБ ждут помощи на улице

Получить оперативный комментарий министерства здравоохранения Свердловской области по ситуации не удалось.

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"Зачем привез? Вези в Красноуфимск": в профсоюзе медиков заявили об очередной "оптимизации" на Урале

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Теги: Ачит, Красноуфимск, скорая



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