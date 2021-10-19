"Зачем привез? Вези в Красноуфимск": в профсоюзе медиков заявили об очередной "оптимизации" на Урале

В профсоюзе медицинских работников "Действие" заявили об очередной "оптимизации здравоохранения" на Среднем Урале.

Как сообщается на странице профсоюза в соцсетях, 11 октября этого года минздрав Свердловской области опубликовал приказ №2319-П, пунктом 1 которого прекращается оказание стационарной помощи пациентам по профилям "Хирургия", "Урология", "Травматология-ортопедия", "Реанимация и анестезиология" в Ачитской центральной районной больнице до "особого распоряжения". Предполагается, что больных будут направлять в Красноуфимск. Происходящее в профсоюзе назвали не иначе, как "развалом Ачитской больницы".

Также "Действие" приводит мнение своего активиста, фельдшера скорой медицинской помощи. Тот рассказал, что, по некоторым данным, ситуация стала возможной из-за того, что в Красноуфимской больнице открыто дополнительное ковидное отделение, комплектование коек которого проводится за счет Ачита (расстояние между Ачитом и Красноуфимском составляет 26 километров по трассе).

"В этой ситуации виноваты в немалой степени и сами доктора Ачитской ЦРБ, которые попросту обленились и не хотят работать. Хватает премий и оклада, вдобавок еще и идут дополнительные выплаты в связи с пандемией. Получается, к примеру, у дежурного доктора с оплатой труда нет никаких проблем, несмотря на пустующее отделение. Конкретный пример - полупустые отделения хирургии и терапии. Привезешь больного по "скорой", врач с удивленно-испуганными глазами: "Зачем привез? Вези в Красноуфимск", причем даже не осмотрев больного. Так и катает "скорая" по маршруту "деревня - Ачит - Красноуфимск"... В последнее время сразу в Красноуфимск везешь. Хотя реально, как выяснилось, у всех есть соответствующие лицензии и сертификаты", - рассказал анонимный фельдшер.

Кроме этого, по его словам, до сих пор отсутствует внутренний приказ медучреждения, касающийся маршрутизации пациентов.



Пациенты Ачитской ЦРБ ждут помощи на улице

Получить оперативный комментарий министерства здравоохранения Свердловской области по ситуации не удалось.