Генпрокуратура нашла сотни счетов за рубежом и в России у работавших в ФСБ супругов

У бывшего сотрудника ФСБ России Михаила Кулюкина и его жены Татьяны, также работавшей в ведомстве, нашли более трех сотен счетов в российских и зарубежных банках, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, подозрительные доходы были выявлены у бывшего начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаила Кулюкина и его супруги Татьяны Кулюкиной, работавшей в кадровой службе того же управления. Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО "Оборонпродкомплект" поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ.

В результате у экс-офицера и его жены обнаружили 385 счетов, к моменту проверки действующими из них были всего 203 счета, на которых находились в основном суммы от 1,3 до 4,7 миллиона рублей, а также 43 тысячи долларов. Кулюкин и его жена не отчитывались об этих деньгах, Генпрокуратура посчитала их коррупционным доходом.

В надзорном ведомстве также установили, что в 2012-2013 годах Кулюкин потратил часть этих средств на покупку двух квартир более чем по 100 квадратных метров каждая, записанных на его мать, и нежилого помещения площадью 20 квадратных метров. Таким образом, пришли к выводу в Генпрокуратуре, за один год экс-офицер Кулюкин приобрел недвижимость, стоимость которой в два раза превышает совокупный доход супругов за восемь лет службы.

Год назад во время обыска у Кулюкина были изъяты блокнот с записями о средствах на депозитных счетах банков, а также коллекция из 20 ювелирных украшений.

Генпрокуратура подала в суд иск, по которому семья обвиняется в коррупционных действиях. В ходе разбирательств представитель ответчиков пояснила, что деньги на счетах соответствуют официальным доходам, а остальные средства имеют украинское происхождение.

В итоге у супругов Кулюкиных в пользу государства отсудили квартиру стоимостью 17 млн рублей, еще одну квартиру площадью 104 квадратных метров и гараж. Конфискована была часть денег, размещенных на счетах, в том числе и 45 тысяч долларов. При этом некоторые счета суд оставил их владельцам, а также постановил вернуть им драгоценности. Кулюкины обжаловали решение суда, жалоба будет пересмотрена в октябре.