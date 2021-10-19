"Ответом" на заявления японского премьера по Курилам стал фильм, снятый белорусским режиссером

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, вступая в должность, сделал дежурное заявление о принадлежности Южных Курил Стране восходящего Солнца.

Как передаёт агентство Infox, Кисида считает считает японский суверенитет над Южными Курилами неоспоримым. Вскоре поступило опровержение от Кремля. Дмитрий Песков заявил, что острова являются территорией Российской Федерации. Подобная дискуссия стала уже повседневностью двусторонней дипломатии, однако в этот раз она оказалась интересно подсвечена в культурном плане.

Совпадение или нет, но почти одновременно с речью Фумио Кисиды стало известно о том, что в Японии покажут документальный фильм "Кунашир" режиссёра Владимира Козлова. Сама премьера запланирована на начало декабря.

Владимир Козлов — уроженец Белоруссии, в советское время работавший ассистентом на съёмках легендарного фильма "Иди и смотри", а с 1992 г. постоянно живущий во Франции. В 2011 г. выигрывал премию на фестивале "Артдокфест", в общем-то либеральной площадке, известной целым рядом скандальных показов.

Однако интересно, что уроженец бывшего СССР, работающий в Европе, в 2018 г. посетил Кунашир и работал там, насколько известно, безо всякого согласования с японской стороной, считающего этот остров своим. В трейлере фильма есть отрывок из выступления экс-премьера Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме, реконструкция высадки советских войск на Кунашир осенью 1945 г. и фрагменты интервью местных жителей.

Кроме того, о прокате фильма в Японии стало известно вскоре после открытия представительства Белоруссии во Владивостоке, что можно считать проявлением в сфере культуры выхода Минска к Тихому океану.

Исследователь стран Азии из Токийского университета Василий Лебедев в беседе с Накануне.RU рассказал, что новость о премьере фильма действительно опубликована на японских сайтах, посвящённых кинематографу. В прокате лента известна как "Кунасири" - в соответствии с японским чтением названия острова.

Вместе с тем для японской публики этот фильм прошёл особо незамеченным, комментариев под этой новостью сравнительно немного, хотя это, казалось бы, довольно животрепещущая тема.

Большинство комментаторов сходится на том, что Россия острова не вернёт и этот фильм ничего нового в понимание японским обществом решения этой проблемы не внёс. Один из комментариев говорит о том, что политика премьер-министра Абэ по разрешению вопроса "северных территорий" оказалась не работающей, потому что "Кремль рассматривает Японию только как карточку, с которой можно списать деньги".

"Не знаю, кто с кого какие деньги списывал, но это сейчас самый популярный комментарий. В принципе, ничего фильм не внёс, а только поднял бурю в уже имеющемся стакане", - подытожил Василий Лебедев.