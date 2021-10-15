Врачи выявили корреляцию между вакцинацией и заболеваемостью/смертностью от коронавируса

Трое врачей во главе с доктором ветеринарных наук, заслуженным ветеринаром РФ, академиком Академии продовольственной безопасности РФ Ласкавым опубликовали в газете "Президент" интересную статью "Влияние вакцинации от COVID-19 на повышение заболеваемости и смертности от коронавируса".

Они изучили статистику заболеваемости, смертности и летальности от COVID-19 через пять-восемь месяцев после начала массовой вакцинации в Израиле, Великобритании, Франции и России и взаимосвязь их с началом вакцинации. Оказалось, что наблюдается тесная корреляция.

Наиболее сильная степень корреляции была в Израиле и Франции, а менее значительная в России. Это может быть связано с более низким процентом вакцинированных в России в первые три месяца после старта массовой вакцинации по сравнению с Израилем и Францией, а также более низкий процент вакцинированных в последующее время, полагают врачи.

Стоит отметить, что корреляция, строго говоря, не является синонимом причинной связи, а устанавливает связь лишь как статистический факт, без объяснения причин. Тем не менее, это важный результат. В рассмотренных (и многих других странах) вакцинированных становится все больше, а ковидная смертность растет. При этом из анализа были исключены такие страны, как Монголия, Швеция и Китай, так как там противоэпидемический подход был иным, как и ситуация в целом.

В рассмотренных же странах сильно выросла и летальность (в 2-3 раза). Авторы считают, что это может быть результатом ослабления естественных защитных систем организма в результате вакцинации.

"Проведенные исследования показали, что вакцинация от коронавирусной инфекции современными вакцинами, такими как Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sputnik V или "Гам-КОВИД-Вак", может способствовать росту заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Разработанные вакцины по факту не являются эффективной защитой от COVID-19 инфекции, и требуется доработка имеющихся вакцин и/или выпуск новых, которые будут активизировать Т-клеточное звено иммунитета для надежной противовирусной защиты", - заключают авторы.

О том, что нельзя зацикливаться только на уровне антител, говорят многие ученые, например вирусолог, академик РАН Виталий Зверев. Он подчеркивает, что гораздо важнее именно клеточный иммунитет.

Результаты, изложенные в статье, на первый взгляд не согласуются с результатами Накануне.RU, которое применило иной подход. Если бы вакцинация повышала заболеваемость и смертность, то в тех регионах, где вакцинировано больше людей, и умирало бы больше. Но сравнение показывает, что вакцинация является незначимым фактором, то есть, говоря проще, бесполезна, а не вредна. Однако наш анализ не учитывал фактор времени, а сравнил все регионы за один и тот же период времени. В статье ученых проблема рассматривалась в динамическом контексте. Поэтому результаты не являются заведомо противоречащими статистике - просто проблема рассматривалась под другим углом зрения. Фактом остается то, что ситуация сегодня намного хуже, чем было до начала вакцинации. И это может указывать на правильность сделанных в стать выводов.