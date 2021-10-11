Смертность в России бьет рекорды, за год убыль достигла миллиона человек

В августе в России умерли 208 тыс. человек. Это на 51 тыс., или на 32%, больше, чем год назад, и наибольшее значение с конца 1990-х, а возможно, после 1945 года. За первые же восемь месяцев года смертность стала рекордной со времен распада СССР, а значит, с 1945 года.

В августе смертность выросла год к году почти во всех регионах, в том чилсе в ряде регионов очень сильно. Наибольший рост смертности зафиксирован в следующих регионах:

Калмыкия - 141%,

Чукотский АО - 97%,

Астраханская область - 86%,

Hенецкий АО - 84%.

Как и в июле, в августе от коронавируса как основной причины смерти умерли 44 тыс. человек, то есть, в отличие от прошлого года, почти весь рост смертности сейчас списывается на ковид.

В этой связи представляет интерес, различается ли ковидная смертность в тех регионах, где вакцинировано наименьшее и наибольшее число взрослых жителей. В десяти регионах с наименьшей долей вакцинации от ковида (17-29%), согласно Росстату, умерли 280 человек из миллиона, с наибольшей (44-66%) - 265. При этом доверительные интервалы огромны, так как разброс значений очень велик: в первой группе - от 150 до 540, во второй - от 80 до 560. То же самое будет, если взять по пять регионов.

Второй способ дает тот же результат. В десяти регионах с наименьшей ковидной смертностью средняя доля вакцинированного взрослого населения - 39%, с наибольшей ковидной смертностью - 38%. Это свидетельствует о том, что доля вакцинированного населения является незначимым фактором и никакого влияния на смертность не оказывает . Иными словами, можно вакцинировать большинство или почти никого, но предсказать, какой будет ковидная смертность невозможно - это никак не влияет.

Общая смертность также не обнаруживает никакой связи с вакцинацией. В десяти регионах, где рост общей смертности в августе наименьший по сравнению со средней смертностью за три доковидных года (от 10% до 21%), вакцинировано в среднем 39%. В десяти регионах, где рост общей смертности наибольший, а это от 68% до 109%, вакцинировано в среднем 43% взрослых. То есть вакцинированных даже чуть больше. Попытка выявить различие между десяткой самых привитых и непривитых регионов тоже безуспешна - разницы между ними нет.

Таким образом, проводимая вакцинация в России не оказывает никакого влияния на смертность и, как мы писали ранее, на заболеваемость. В том числе если выполнить анализ за первые восемь месяцев накопленным итогом.

Тем временем, пока власти делают ставку на "спасительную" вакцинацию, с сентября 2020-го по август 2021-го общая смертность в стране достигла 2,36 млн человек, а "естественная" убыль населения достигла миллиона человек! Если эта тенденция продолжится, а пока все на это указывает, то по итогам года в России умрут около 2,5 млн человек. Это огромное значение, которого не было после Великой Отечественной войны. Несколько раз (1994, 2002, 2003, 2005) смертность превышала 2,3 млн человек, и текущая динамика свидетельствует о том, что эта число будет превышено.

Как заявила вице-премьера Татьяна Голикова, "из общего прироста смертности 81,7% приходится на смертность от COVID-19". При этом постоянно заявляется, что единственный и эффективный способ защититься и не умереть от ковида - это вакцинация. Почему же с ростом вакцинации общая и даже ковидная смертность не снижается? Этому будет посвящен один из ближайших материалов.