В Нягани возбудили дело о нападении заключенных на полицейских

В Нягани сотрудники СКР возбудили уголовное дело из-за нападения заключенных на полицейских, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Дело возбуждено по статье применение насилия в отношении представителя власти.

По информации следствия, инцидент произошел 13 октября, около 13.00. Трое заключенных отказались возвращаться с территории прогулочного двора СИЗО в свои камеры. Они попросили правоохранителей поместить одного из заключенных в конкретную камеру, получив отказ - оказали сопротивление. На полицейских заключенные напали с кулаками, попутно осыпая их оскорблениями и угрозами.

"В целях пресечения противоправного поведения заключенных к ним применена физическая сила и специальные средства. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, роли и действий каждого из подозреваемых в применении насилия к сотрудникам полиции, расследование продолжается", - говорится в сообщении.