15 Октября 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Ольга Вильямсон, суд, заседание (2021) | Фото: t.me/Tmnoblsud72

Обвиняемой в гибели семи постояльцев тюменского дома престарелых продлили арест

Тюменский районный суд продлил арест Ольге Вильямсон - хозяйке дома престарелых, где в январе этого года в пожаре погибли семь пожилых постояльцев. Об этом Накануне.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Новый год женщина встретит в СИЗО. Арест продлен до 23 января 2022 года.

Женщине предъявлено обвинение по четырем статьям уголовного кодекса: незаконное предпринимательство, причинение смерти по неосторожности, уничтожение чужого имущества по неосторожности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Очередное заседание назначено на 19 октября.

Напомним, по данным следствия, 9 января в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми людьми, которые жили у нее в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. Точный источник возгорания установит следствие. Расследование продолжается. Владелица пансионата была арестована и отправлена в СИЗО.

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Обвиняемой в гибели семи постояльцев тюменского дома престарелых продлили арест

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Теги: дом престарелых, Боровский, пожар, Ольга Вильямсон



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