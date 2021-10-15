Обвиняемой в гибели семи постояльцев тюменского дома престарелых продлили арест

Тюменский районный суд продлил арест Ольге Вильямсон - хозяйке дома престарелых, где в январе этого года в пожаре погибли семь пожилых постояльцев. Об этом Накануне.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Новый год женщина встретит в СИЗО. Арест продлен до 23 января 2022 года.

Женщине предъявлено обвинение по четырем статьям уголовного кодекса: незаконное предпринимательство, причинение смерти по неосторожности, уничтожение чужого имущества по неосторожности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Очередное заседание назначено на 19 октября.

Напомним, по данным следствия, 9 января в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми людьми, которые жили у нее в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. Точный источник возгорания установит следствие. Расследование продолжается. Владелица пансионата была арестована и отправлена в СИЗО.