COVID-19 может проникать в глаза и инфицировать фоторецепторы

Ученые из Германии выяснили, что COVID-19 может проникать в глаза и инфицировать фоторецепторы и ганглиозные клетки сетчатки.

По словам экспертов, это может быть одной из причин объясняющих, почему ряд пациентов после перенесенной болезни жалуются на проблемы со зрением.

Эксперты подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию коронавируса, после чего некоторое время наблюдали за его активностью и скоростью репликации. Как оказалось, COVID-19 на самом деле инфицирует клетки сетчатки. Это подтвердил и ПЦР-тест, а иммунофлуоресценция зафиксировала наличие нуклеокапсидных белков коронавируса в органоидах сетчатки.

Анализ выявил в фоторецепторах и ганглиозных клетках сетчатки вирусные бляшки, что указывает на места размножения вируса, сообщает "Рен ТВ".

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о "высочайшей нагрузке" на российские поликлиники и больницы из-за коронавируса – в данный момент в стране болеет COVID-19 более 1 млн человек.