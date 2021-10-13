"Сапоги всмятку": Путин ответил на обвинения России в политических играх с газом

Владимир Путин ответил критикам, обвиняющим Россию в росте цен на газ и в делании установить монополию на поставку топлива. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", глава государства назвал "чушью" и "сапогами всмятку" предположение о том, что Россия строит "Северный поток-2" не ради экономической выгоды, а чтобы лишить Украину транзита российского газа. По его словам, украинская ГТС изношена, по разным подсчетам, на 80-85%, и чтобы нормально прокачивать по ней газ - нужно привести ее в нормальное состояние.

Также Путин сделал и другие заявления. Например, он рассказал об увеличении поставок газа в Европу: Россия нарастила их на 15%, отдельно "Газпром" – на 10%. При этом "Газпром" заинтересован в долгосрочных контрактах с ЕС, хоть и получает при этом более низкую цену, чем при торговле на бирже. Тем не менее, Россия никогда не отказывала Европе в поставках газа сверх контракта – по запросу.

В целом Россия готова прокачивать больше газа через Украину и после 2024 года, но нужно понимание объемов поставок.

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