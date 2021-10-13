15 Октября 2021
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Общество Челябинская область
медвежонок (2021) | Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинской области спасли истощенного медвежонка

В Челябинской области нашли истощенного медвежонка. Его доставили в клинику Карена Даллакяна, где ему оперативно провели операцию, сообщили Накануне.RU в минэкологии региона.

Медвежонок бродил вдоль дороги недалеко от территории Республики Башкортостан в поисках еды. Его спасли сотрудники национального парка "Зюраткуль". Сейчас ветеринары борются за жизнь животного.

Как рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, медвежонок, которому около года, очень истощен. Она прошла большое расстояние в поисках еды и подвергалась нападению хищников.

медвежонок(2021)|Фото: минэкологии Челябинской области

"Скорее всего ее маму застрелили на территории одного из охотничьих хозяйств Башкирии, и детеныш долго бродил по лесам. Хорошо, что ее вовремя обнаружили и сотрудники ООПТ смогли ее спасти. Мы благодарны Карену Даллакяну, который откликнулся и теперь борется за ее жизнь", - подчеркнул замминистра.

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В Челябинской области спасли истощенного медвежонка

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Теги: медвежонок, лес, ветеринар,



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