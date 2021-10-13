"И как после этого люди будут относиться к власти?": Мишустин осмотрел больницу-долгострой в Орле

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня побывал с рабочим визитом в Орле и остался крайне недоволен ситуацией со строительством многофункционального медцентра областной клинической больницы. Его начали строить в 2006 году, работы до сих пор не закончены.

"Это беда! Просто безобразие! 14 лет.. фактически этот долгострой превратился в арт-объект. Закопали все деньги в буквальном смысле слова и уголовные дела здесь, я знаю… ну, это же беда! Ну разве так можно? Сердце кровью обливается, когда видишь такие истории. И как после этого люди будут относиться к власти, в том числе местной, когда видят вот это безобразие?" – высказался глава правительства, стоя в окружении голых стен и арматуры на стройке.

Мишустин поручил завершить проект в кратчайшие сроки, губернатора Орловской области Андрея Клычкова попросил контролировать ситуацию и добавил, что "будет лично помогать". Также премьер дал поручение главе Минстроя России Иреку Файзуллину "в ежемесячном режиме мониторить проектно-сметную документацию".