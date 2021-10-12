12 Октября 2021
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Общество В России
Анатолий Вассерман (2019) | Фото:youtube.com

Вассерман будет ходить на заседания Госдумы в знаменитой жилетке

Интеллектуала Анатолия Вассермана, который был избран депутатом Госдумы, сегодня в парламенте едва можно было узнать: народный избранник не надел на первое пленарное заседание и на последовавшую встречу с Путиным свою знаменитую жилетку.

В СМИ появились сообщения, что Вассерману пришлось переодеться из-за требований охраны, мол, в режимное учреждение нельзя проносить многие предметы из обычного содержимого жилетки. Но оказалось, что инициатива принадлежит самому депутату.

"Я нахожусь в здании Думы действительно без жилета, поскольку решил сам разобраться в здешних правилах. Я выяснил ещё не всё. Но вроде бы никаких препятствий для ношения привычного мне набора инструментов нет. Пока никто ничего подобного мне не говорил. Вообще-то депутатов не досматривают, но это не значит, что я хочу дразнить охрану. Я посмотрю здешние правила и приму решение, соответствующее правилам", - рассказал Вассерман в эфире радио "Говорит Москва".

Вассерман в Госдуму прошел как самовыдвиженец, но решил примкнуть к фракции "Справедливая Россия – За правду".

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Вассерман будет ходить на заседания Госдумы в знаменитой жилетке

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Теги: анатолий вассерман, жилетка, госдума



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