В Златоусте оштрафовали мужчину, вызвавшего полицию на страховщиков, отказавшихся обслуживать его без маски

Жителя Златоуста оштрафовали на 5 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. Мужчину отказались обслуживать в офисе "ЮжуралАско" без маски, поэтому он вызвал полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

2 августа мужчина пришел в офис "ЮжуралАско", чтобы оформить полис страхования, но его отказались обслуживать без маски. Южноуралец посчитал, что его обязаны были принять без маски или предоставить средство индивидуальной защиты. Мужчина вызвал полицию и просил принять меры к сотрудникам.

В свою очередь полицейские привлекли мужчину к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

В суде житель Златоуста свою вину не признал.