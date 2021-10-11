11 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты (2020) | Фото: Mash

В Челябинске заместителя главврача будут судить по обвинению в халатности из-за взрыва в ковидной больнице

В Центральный районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении заместителя главного врача ГКБ № 2 по административно-хозяйственным вопросам Виктора Вяткина, обвиняемого в халатности.

"Уголовное дело поступило в конце прошлой недели. Судебное заседание еще не назначено", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, утром 31 октября 2020 года произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2, где располагалась ковидная база. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока, возникшего вследствие аварийного режима работы электросети и нештатного электрооборудования, применявшегося для подогрева газификаторов с целью увеличения их производительности.

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В Челябинске заместителя главврача будут судить по обвинению в халатности из-за взрыва в ковидной больнице

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Теги: больница, взрыв, хлопок, коронавирус, уголовное дело,



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