В Челябинске заместителя главврача будут судить по обвинению в халатности из-за взрыва в ковидной больнице

В Центральный районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении заместителя главного врача ГКБ № 2 по административно-хозяйственным вопросам Виктора Вяткина, обвиняемого в халатности.

"Уголовное дело поступило в конце прошлой недели. Судебное заседание еще не назначено", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, утром 31 октября 2020 года произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2, где располагалась ковидная база. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока, возникшего вследствие аварийного режима работы электросети и нештатного электрооборудования, применявшегося для подогрева газификаторов с целью увеличения их производительности.