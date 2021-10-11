11 Октября 2021
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Дети с гаджетами (2021) | Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

В российских школах появятся уроки творческого предпринимательства

Во всех российских школах к 2024 году появятся уроки творческого предпринимательства. Об этом сообщает телеграм-канал Правительства РФ.

Проведение подобных уроков предложено в рамках проекта "Придумано в России", который является одной из 42 стратегических инициатив Кабмина для социально-экономического развития России до 2030 года.

В рамках этого проекта к 2024 году предполагается открыть "творческие инкубаторы", корпоративный университет "креативных индустрий" "Таврида". Ожидается, что прибыль от экспорта "креативной продукции" увеличится в 6-7 раз к 2030 году и достигнет 24 млрд рублей. В регионах должно открыться 228 школ "креативных индустрий". Также планируется создать 85 арт-резиденций.

К "креативным индустриям" отнесены: архитектура, ремесла, дизайн, разработка мобильных приложений сервисов и игра, а также издательское дело, пресса, телевидение и реклама.

В конце сентября власти утвердили Концепцию развития "креативных индустрий". План мероприятий к марту следующего года разработает Минкультуры. По существу власти решили заменить культуру "креативом".

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В российских школах появятся уроки творческого предпринимательства

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Теги: школа, предпринимательство



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