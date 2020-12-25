Глава Якутии осудил депутата, засмотревшегося на декольте министра

Глава Якутии Айсен Николаев в своем Instagram прокомментировал инцидент с депутатом Петром Аммосовым, сделавшем замечание в связи с внешним видом министра предпринимательства, торговли и туризма региона Ирины Высоких, передает корреспондент Накануне.RU.

Скандал разгорелся после того, как Аммосов засмотрелся на декольте министра.

"Я посчитал нужным прокомментировать тот инцидент, который произошел на заседании Парламента республики. Такое отношение мужчины, а тем более народного депутата к женщине, я считаю недопустимым. Наши депутаты Ил Түмэн должны прославлять Якутию уж точно не такими поступками, а своими делами для блага народа", - высказался глава Якутии.

Напомним, во время обсуждения очередного законопроекта в режиме видеоконференции представитель КПРФ не смог сосредоточиться, и сначала раскритиковал законопроекты, предлагаемые ведомством Высоких, а затем перешел на критику ее внешнего вида. Он заметил, что его, как "здорового мужчину", внешний вид министра заставлял отвлекаться.

Сама Высоких заявила, что ее одежда соответствует всем требованиям этики госслужащего.

