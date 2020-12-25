Глава Якутии осудил депутата, засмотревшегося на декольте министра

26 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Дальневосточный ФО В России
Министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких. (2020) | Фото: instagram.com/sakhalife.ru

Глава Якутии осудил депутата, засмотревшегося на декольте министра

Глава Якутии Айсен Николаев в своем Instagram прокомментировал инцидент с депутатом Петром Аммосовым, сделавшем замечание в связи с внешним видом министра предпринимательства, торговли и туризма региона Ирины Высоких, передает корреспондент Накануне.RU.

Скандал разгорелся после того, как Аммосов засмотрелся на декольте министра.

"Я посчитал нужным прокомментировать тот инцидент, который произошел на заседании Парламента республики. Такое отношение мужчины, а тем более народного депутата к женщине, я считаю недопустимым. Наши депутаты Ил Түмэн должны прославлять Якутию уж точно не такими поступками, а своими делами для блага народа", - высказался глава Якутии.

Напомним, во время обсуждения очередного законопроекта в режиме видеоконференции представитель КПРФ не смог сосредоточиться, и сначала раскритиковал законопроекты, предлагаемые ведомством Высоких, а затем перешел на критику ее внешнего вида. Он заметил, что его, как "здорового мужчину", внешний вид министра заставлял отвлекаться.

Министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких.(2020)|Фото: instagram.com/sakhalife.ru

Сама Высоких заявила, что ее одежда соответствует всем требованиям этики госслужащего.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Якутии осудил депутата, засмотревшегося на декольте министра

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: якутия, депутат петр аммосов, декольте, ирина высоких



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2020 09:29 Мск Комиссия по этике оценит замечание якутского депутата о декольте министра
Ранее 24.12.2020 15:16 Мск В Якутии министр получила от депутата замечание: она была так красива, что он не мог сосредоточиться на повестке

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети