24 Декабря 2020
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Министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких. (2020) | Фото: instagram.com/sakhalife.ru

В Якутии министр получила от депутата замечание: она была так красива, что он не мог сосредоточиться на повестке

Депутата национального собрания Республики Якутия (Саха) Петра Аммосова возмутило декольте министра предпринимательства региона Ирины Высоких.

Во время обсуждения очередного законопроекта в режиме видеоконференции представитель КПРФ не смог сосредоточиться, и сначала раскритиковал законопроекты, предлагаемые ведомством Высоких, а затем перешел на критику ее внешнего вида. Он заметил, что его, как "здорового мужчину", внешний вид красотки-министра заставлял отвлекаться. И это при том, что окно трансляции, в котором была видна чиновница, едва позволяет созерцать ее шею.

Депутат предложил министру придерживаться "норм этики". На это министр заметила, что не собирается с парламентарием обсуждать, как ей одеваться. И тут уже вмешался спикер Ил Тумэна (заксобрания) Петр Гоголев, который, к удивлению, не встал на сторону чиновницы, а сделал ей замечание, мол, она не может комментировать народных депутатов. Гоголев пообещал доложить начальству Высоких.

В сети удивляются депутату Аммосову, которого смогла так взволновать шея министра, но и саму Высоких сильно критикуют. Но не за внешний вид, а за продвигаемый законопроект о снятии ограничений на торговлю алкоголем.

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В Якутии министр получила от депутата замечание: она была так красива, что он не мог сосредоточиться на повестке

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Теги: ирина высоких, петр аммосов, внешний вид, декольте, видеоконференция



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