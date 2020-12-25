Комиссия по этике оценит замечание якутского депутата о декольте министра

В парламенте Якутии проведут проверку после замечания депутата Петра Аммосова о декольте министра предпринимательства, торговли и туризма региона Ирины Высоких.

Проверка будет проведена на предмет нарушения положения о депутатской этике со стороны народного депутата, сообщил пресс-секретарь госсобрания Якутии Чокуур Гаврильев на своей странице в Facebook.

Напомним, во время обсуждения очередного законопроекта в режиме видеоконференции представитель КПРФ не смог сосредоточиться, и сначала раскритиковал законопроекты, предлагаемые ведомством Высоких, а затем перешел на критику ее внешнего вида. Он заметил, что его, как "здорового мужчину", внешний вид министра заставлял отвлекаться.

Депутат предложил министру придерживаться "норм этики". На это министр заметила, что не собирается с парламентарием обсуждать, как ей одеваться.