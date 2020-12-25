Комиссия по этике оценит замечание якутского депутата о декольте министра

25 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Дальневосточный ФО В России
Министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких. (2020) | Фото: instagram.com/sakhalife.ru

Комиссия по этике оценит замечание якутского депутата о декольте министра

В парламенте Якутии проведут проверку после замечания депутата Петра Аммосова о декольте министра предпринимательства, торговли и туризма региона Ирины Высоких.

Проверка будет проведена на предмет нарушения положения о депутатской этике со стороны народного депутата, сообщил пресс-секретарь госсобрания Якутии Чокуур Гаврильев на своей странице в Facebook.

Напомним, во время обсуждения очередного законопроекта в режиме видеоконференции представитель КПРФ не смог сосредоточиться, и сначала раскритиковал законопроекты, предлагаемые ведомством Высоких, а затем перешел на критику ее внешнего вида. Он заметил, что его, как "здорового мужчину", внешний вид министра заставлял отвлекаться.

Депутат предложил министру придерживаться "норм этики". На это министр заметила, что не собирается с парламентарием обсуждать, как ей одеваться.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Комиссия по этике оценит замечание якутского депутата о декольте министра

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: якутия, депутат петр аммосов, декольте, ирина высоких



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.12.2020 15:16 Мск В Якутии министр получила от депутата замечание: она была так красива, что он не мог сосредоточиться на повестке

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети