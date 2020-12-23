СвЖД продолжает работу над созданием аналога наземного метро в Екатеринбурге

Свердловская железная дорога намерена запустить в уральской столице городскую электричку с транспортно-пересадочными узлами и комфортными остановочными пунктами, которые пересекались бы и с другим городским транспортом. Таким образом, в Екатеринбурге может появиться аналог наземного метро, связывающего сразу несколько микрорайонов и города-спутники.

Напомним, что речь о наземном метро зашла вчера в эфире одного из городских телеканалов, где заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов рассказал о подписании соглашения администрации города в СвЖД о развитии аналога московского вида транспорта.

При этом, как сообщает Накануне.RU пресс-службе СвЖД, ничего нового касательно уже существующего плана развития новой линии дорожной сети нет. Компания действительно прорабатывает соглашение с Екатеринбургом о сотрудничестве до 2030 г. В приоритете у СвЖД маршрут "Юго-Западный железнодорожный обход", который смог бы объединить с центром микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка, а также ВИЗ-Правобережный.

Более того, сейчас решается вопрос транспортного обслуживания Новокольцовского района, а также вариант объединения логистических центров с аэропортом Кольцово в единую транспортную сеть. Не забыли СвЖД и о приближенных городах уральской столицы: Верхняя Пышма, Среднеуральский, Сысерть и Березовский.

На путях будет курсировать электропоезд "Ласточка", что обеспечит пассажиров высоким уровнем комфорта и исключит шумовое воздействие в условиях сложившейся городской застройки.