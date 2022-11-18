"Наземное метро" в Новокольцовский район запустят в 2025 году

"Наземное метро", которое должно стать основным транспортом для жителей Новокольцовского в Екатеринбурге, планируют запустить в микрорайон уже в 2025 году. Об этом во время форума "Города России 2030" заявил гендиректор АО "НПО автоматики" Андрей Мисюра

"Строительство Екатеринбургского железнодорожного кольца важно для города, региона, бизнеса, и самое главное - для жителей. Строительство наземного метро в городе - это уже не далекая перспектива, уже в 2025 году будет реализован один из маршрутов - "Новокольцовский", - заявил Мисюра.

Ранее сообщалось, что маршрут электрички соединит 15 остановочных пунктов, среди которых Солнечный, Академический, Широкая Речка, ВИЗ-Правобережный, Новокольцовский, площадь Бахчиванджи и аэропорт "Кольцово".

Планируется, что маршрутом "Новокольцовский" смогут пользоваться более 17 миллионов человек в год. Для этого проложат порядка 7,5 километра рельсов и реконструируют значительный участок уже существующей железной дороги. Финансирование проекта ожидается многоуровневым: будут задействованы как федеральные средства (в рамках проекта "Мобильный город"), так и деньги Свердловской области, РЖД и самой уральской столицы.

По плану, РЖД завершит разработку технико-экономического обоснования и перейдет к составлению проектной документации до конца 2022 года.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что стоимость проекта составляет более 100 млрд рублей, после чего назвал преимущества "наземного метро".